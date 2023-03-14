В преддверии встречи с РБ Лейпциг в рамках плей-офф Лиги чемпионов, которая состоится 14 марта, тренер "горожан" Пеп Гвардиола рассказал о своем нападающем Эрлинге Холанде. Он просит своего игрока принести больше голов.

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"Мне не нравится, когда нападающий остается в штрафной только для того, чтобы забивать голы. Конечно, это важно, это цель, но мы не ожидаем от него этого.

Когда мы находимся вдали от зоны соперника, он не может забивать голы. Нам нужно, чтобы он был вовлечен в игру, чтобы участвовал. Мы должны искать его, и он должен быть озабочен, потому что мы это делаем. Мы можем прогрессировать в этой области. Он немного улучшился, но в этом он может сделать еще лучше", – цитирует Гвардиолу RMC Sport.

Эрлинг Холанд в этом сезоне АПЛ забил 28 голов за Манчестер Сити, а в Лиге чемпионов в активе нападающего пять голов в пяти матчах. Напомним, что первая встреча между "горожанами" и Лейпцигом закончилась со счетом 1:1.

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