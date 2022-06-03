"УЕФА извиняется перед всеми зрителями, которым пришлось пережить или стать свидетелями пугающих и тревожных событий накануне финала Лиги чемпионов УЕФА на стадионе Стад де Франс 28 мая 2022 года в Париже. В ночь, которая должна была стать праздником европейского клубного футбола. Ни один болельщик не должен оказываться в такой ситуации, и это не должно повториться.

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С этой целью сразу после событий УЕФА поручил провести независимую проверку, чтобы выявить недостатки и обязанности всех участвующих в организации финала сторон. Мы стремимся воспроизвести всю хронологию событий и узнать, что привело к такой ситуации", – говорится в официальном заявлении УЕФА.

Напомним, около 30-40 тысяч фанатов пытались пробраться на стадион без билетов, образовав огромную давку у входов. Полиция решила применить слезоточивый газ, а финал перенесли на полчаса.

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