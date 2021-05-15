Матчи Лиги чемпионов могут похвастаться не только красивыми голами. Иногда свою порцию аплодисментов и возгласов восторга получают и голкиперы.

В современном динамичном футболе в голкиперов всегда много работы. Игра ногами ценится не меньше, чем перформанс на линии ворот. Но особый восторг вызывают сейвы, которые являются сочетанием невероятных рефлексов и счастливых обстоятельств в одной плоскости. Давайте вспомним топ-3 момента текущего розыгрыша Лиги чемпионов, когда вратари расширяли пределы возможностей человеческих рефлексов.

Войцех Щесны, Ювентус – Динамо

Первой жертвой невероятной игры голкипера стал вингер Динамо Виктор Цыганков. Лидер Динамо получил мяч в нескольких метрах от ворот. Польский голкипер сделал все возможное, чтобы сократить угол обстрела, но и без везения не обошлось: Щесны ногой сумел парировать буквально "мертвый" мяч.

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Руслан Нещерет, Барселона – Динамо

Молодой украинский голкипер выдал на Камп Ноу просто фантастический перформанс. Его кульминацией стал невероятный сейв, который разочаровал самого обладателя 6-ти "Золотых мячей" Лионеля Месси. Не каждый даже опытный вратарь может похвастаться таким достижением.

Still thinking about 18-year-old Ruslan Neshcheret pulling this Messi free-kick out of the top corner on his #UCL debut pic.twitter.com/m26gXA8BmM — Goal (@goal) November 20, 2020

Мануэль Нойер, Бавария – РБ Зальцбург

К классу одного из лучших голкиперов современности футбольный мир уже привык, но иногда ему удается превзойти самого себя. Двойной сейв – редкое явление, но непробиваемому голкиперу Баварии он удался почти без усилий. Ману подает коллегам пример, как правильно нужно играть до конца и творить в рамках ворот невозможное.