Модель, которая выбежала на поле в финале ЛЧ, заплатит штраф – шокирующие доходы от рекламы явно того стоили

Кинси Волански не избежит наказания за свою выходку на решающем матче Лиги Чемпионов.

Одну из героинь матча Тоттенхэма и Ливерпуля оштрафовали на 15 тысяч евро, информирует Marca.

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При этом, согласно исследованию Apex Marketing Group, канал VitalyzdTv, название которого было написано на купальнике Волански, может заработать благодаря такой рекламе 3,5 млн евро. Рентабельность оригинального хода оказалась очень привлекательной.

После финального матча аккаунт Кинси в Instagram набрал около 2,5 миллионов подписчиков, но после этого его заблокировали.

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