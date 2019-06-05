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Модель, которая выбежала на поле в финале ЛЧ, заплатит штраф – шокирующие доходы от рекламы явно того стоили

15:17 262 Читати українською
Модель, которая выбежала на поле в финале ЛЧ, заплатит штраф – шокирующие доходы от рекламы явно того стоили
Стюард перехватывает "спринтерку" / Reuters

Кинси Волански не избежит наказания за свою выходку на решающем матче Лиги Чемпионов.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

Одну из героинь матча Тоттенхэма и Ливерпуля оштрафовали на 15 тысяч евро, информирует Marca.

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При этом, согласно исследованию Apex Marketing Group, канал VitalyzdTv, название которого было написано на купальнике Волански, может заработать благодаря такой рекламе 3,5 млн евро. Рентабельность оригинального хода оказалась очень привлекательной.

После финального матча аккаунт Кинси в Instagram набрал около 2,5 миллионов подписчиков, но после этого его заблокировали.

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Тоттенхэм - Ливерпуль Лига чемпионов
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