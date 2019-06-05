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"Всегда говорил Клоппу – как игрок ты слаб" – Воронин вспомнил, как выступал в одной команде с триумфатором ЛЧ

12:30 343 Читати українською
"Всегда говорил Клоппу – как игрок ты слаб" – Воронин вспомнил, как выступал в одной команде с триумфатором ЛЧ
Молодой Юрген Клопп / Фото ФК Майнц

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин ностальгирует по молодым годам в немецкой Бундеслиге.

Экс-нападающий Ливерпуля в Instagram поделился фотографией, на которой он обнимается с героем Лиги чемпионов этого года Юргеном Клоппом.

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Воронин играл вместе с тренером "красных" на заре своей карьеры в Германии. Оба защищали цвета Майнца, впрочем украинец не слишком высоко оценил навыки Юргена как футболиста. Также бывшая звезда сборной Украины вспоминает начало тренерской карьеры адепта "футбольного хэви-метала".

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Напомним, Воронин защищал цвета немецких Боруссии М, Майнца, Кельна, Байера, Герты и Фортуны.

Когда-то мы с Клоппом вместе играли в Майнце и я всегда ему говорил: «Как игрок ты слабый» Но также я имел честь застать начало его тренерской карьеры и здесь уже не было сомнений - это его призвание. Рад за Юргена и #lfc Они этого заслужили ⠀ ⠀ Какой же Клопп для вас, ребята? ⠀ ⠀ Once we played with Jurgen #Klopp together in Mainz I always told him that he was not the good player But I also saw the beginning of his coaching career. So the coach is his vocation, really. Glad for Jurgen and the team #ynwa ⠀ #AV10

Допис, поширений Voronin Andrey (@voroninandrey)

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Германия Юрген Клопп Юрген Клопп Андрей Воронин Андрей Воронин Майнц Майнц
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