Милан может отказаться от участия в еврокубках – неожиданная причина

Руководство итальянского Милана всерьез рассматривает возможность пропуска одного еврокубкового сезона.

Окончательное решение боссы "россонери" примут после последнего тура Серии А, сообщает Corriere della Sera.

Милан не планирует громких трансферов этого лета

По информации издания, если Милан не квалифицируется в Лигу чемпионов благодаря финишу в топ-4 чемпионата, то может пойти на интересную сделку с УЕФА. Миланцев на год отстранят от еврокубков, но снимут все претензии по соблюдению финансового fair-play.

Участие в Лиге Европы не слишком интересует Милан и они с радостью откажутся от участия во втором по значению евротурнире, чтобы сконцентрироваться на выходе в ЛЧ по итогам сезона 2019/20.

В данный момент Милан идет шестым в турнирной таблице. За 2 тура до конца первенства "россонери" на 3 очка отстают от Аталанты, которая занимает последнее место в топ-4. В заключительных матчах миланцы сыграют против Фрозиноне и СПАЛа.