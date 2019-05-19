Мілан може відмовитися від участі в єврокубках – несподівана причина

Керівництво італійського Мілана всерйоз обдумує можливість пропустити один єврокубковий сезон.

Остаточне рішення боси "россонері" ухвалять після останнього туру Серії А, повідомляє Corriere della Sera.

Мілан не планує гучних трансферів цього літа

За інформацією видання, якщо Мілан не кваліфікується до Ліги чемпіонів завдяки фінішу в топ-4 чемпіонату, то може піти на цікаву угоду з УЄФА. Міланців на рік відсторонять від єврокубків, але знімуть усі претензії щодо дотримання фінансового fair-play.

Участь у Лізі Європи не надто цікавить Мілан і вони з радістю відмовляться від участі в другому за значенням євротурнірі, щоб сконцентруватися на виході в ЛЧ за підсумком сезону 2019/20.

Наразі Мілан іде шостим у турнірній таблиці. За 2 тури до кінця першості "россонері" на 3 очки відстають від Аталанти, яка займає останнє місце в топ-4. У заключних матчах міланці зіграють проти Фрозіноне та СПАЛа.