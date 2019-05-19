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Мілан може відмовитися від участі в єврокубках – несподівана причина

19 травня 14:41 2361 Читать на русском
Мілан може відмовитися від участі в єврокубках – несподівана причина
Дженнаро Гаттузо / фото із соцмереж

Керівництво італійського Мілана всерйоз обдумує можливість пропустити один єврокубковий сезон.

Остаточне рішення боси "россонері" ухвалять після останнього туру Серії А, повідомляє Corriere della Sera.

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За інформацією видання, якщо Мілан не кваліфікується до Ліги чемпіонів завдяки фінішу в топ-4 чемпіонату, то може піти на цікаву угоду з УЄФА. Міланців на рік відсторонять від єврокубків, але знімуть усі претензії щодо дотримання фінансового fair-play.

Участь у Лізі Європи не надто цікавить Мілан і вони з радістю відмовляться від участі в другому за значенням євротурнірі, щоб сконцентруватися на виході в ЛЧ за підсумком сезону 2019/20.

Наразі Мілан іде шостим у турнірній таблиці. За 2 тури до кінця першості "россонері" на 3 очки відстають від Аталанти, яка займає останнє місце в топ-4. У заключних матчах міланці зіграють проти Фрозіноне та СПАЛа.

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