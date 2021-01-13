Платформа MEGOGO выиграла тендер УЕФА и получила эксклюзивное право трансляции матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сезонов 2021-2024 гг., сообщает официальный сайт медиасервиса.

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Начиная с сезона 2021/22, компании будут принадлежать права на показ матчей в Украине на всех платформах, включая телевизионные. Первым событием станет трансляция Суперкубка УЕФА, которая запланирована уже на 10 августа 2021 года.

"Впервые в истории Украины тендер на показ важнейших матчей европейских клубов выиграл именно OTT-сервис. Нам приятно осознавать, что УЕФА признал профессионализм и инновационность MEGOGO. Теперь начинается новая футбольная страница для украинского болельщика. Мы сосредоточим усилия на том, чтобы спортивный контент был еще качественнее, а функционал еще удобнее. Время новых положительных изменений начато", – сказал Владимир Боровик, основатель и генеральный директор MEGOGO.

К слову, основным конкурентом MEGOGO была Медиа Группа Украина (МГУ) с футбольными каналами и платформой Oll.tv. Воля-Кабель, Setanta Sports Мир ТВ и 1+1 также проявили значительный интерес к тендеру.

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