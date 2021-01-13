Платформа MEGOGO виграла тендер УЄФА та отримала ексклюзивне право трансляції матчів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій сезонів 2021–2024 рр, повідомляє офіційний сайт медіасервісу.

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Починаючи зі сезону 2021/22, компанії належатимуть права на показ матчів в Україні на всіх платформах, включаючи телевізійні. Першою подією стане трансляція Суперкубку УЄФА, яка запланована вже на 10 серпня 2021 року.

"Вперше в історії України тендер на показ найважливіших матчів європейських клубів виграв саме OTT-сервіс. Нам приємно усвідомлювати, що УЄФА визнав професійність та інноваційність MEGOGO. Відтепер починається нова футбольна сторінка для українського вболівальника. Ми зосередимо зусилля на тому, аби спортивний контент був ще вищої якості, а функціонал ще зручнішим. Час нових позитивних змін розпочато", – сказав Володимир Боровик, засновник та генеральний директор MEGOGO.

До слова, основним конкурентом MEGOGO була Медіа Група Україна (МГУ) з футбольними каналами і платформою Oll.tv. Воля-Кабель, Setanta Sports, Світ ТВ та 1+1 також проявили значний інтерес до тендеру.

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