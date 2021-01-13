MEGOGO офіційно оголосив про придбання прав на трансляції Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій до 2024 року
Компанія MEGOGO транслюватиме єврокубкові поєдинки найближчих сезонів.
Платформа MEGOGO виграла тендер УЄФА та отримала ексклюзивне право трансляції матчів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій сезонів 2021–2024 рр, повідомляє офіційний сайт медіасервісу.
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Починаючи зі сезону 2021/22, компанії належатимуть права на показ матчів в Україні на всіх платформах, включаючи телевізійні. Першою подією стане трансляція Суперкубку УЄФА, яка запланована вже на 10 серпня 2021 року.
"Вперше в історії України тендер на показ найважливіших матчів європейських клубів виграв саме OTT-сервіс. Нам приємно усвідомлювати, що УЄФА визнав професійність та інноваційність MEGOGO. Відтепер починається нова футбольна сторінка для українського вболівальника. Ми зосередимо зусилля на тому, аби спортивний контент був ще вищої якості, а функціонал ще зручнішим. Час нових позитивних змін розпочато", – сказав Володимир Боровик, засновник та генеральний директор MEGOGO.
До слова, основним конкурентом MEGOGO була Медіа Група Україна (МГУ) з футбольними каналами і платформою Oll.tv. Воля-Кабель, Setanta Sports, Світ ТВ та 1+1 також проявили значний інтерес до тендеру.
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