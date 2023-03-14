Манчестер Сити – РБ Лейпциг: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
21:04 - Читати українською
Манчестер Сити поборется с РБ Лейпциг за право сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между Манчестер Сити и РБ Лейпциг пройдёт на стадионе Этихад и стартует в 22:00. Первая встреча между командами завершилась результативной ничьей – 1:1. Трансляцию поединка проведёт MEGOGO.
Манчестер Сити – РБ Лейпциг: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы
Манчестер Сити:
РБ Лейпциг:
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