Манчестер Сити – Интер: выиграйте ценный приз за прогноз на битву за трофей Лиги чемпионов
22:31 - Читати українською
"Футбол 24" предлагает проверить свое умение прогнозировать результаты матчей и получить за это вознаграждение.
YouTube-канал "Футбол 24" вместе с Favbet проводит конкурс перед финальным матчем Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити и Интер сойдутся в битве за трофей. Условия чрезвычайно просты, не требуют от вас нигде регистрироваться или рисковать своими средствами.
Для того, чтобы побороться за худи с брендовой маркировкой, нужно просто в комментариях под этим видео спрогнозировать счет матча Манчестер Сити – Интер. ВАЖНО – свои прогнозы пишите в комментариях именно на YouTube, а не под этой новостью или в других соцсетях "Футбол 24".
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