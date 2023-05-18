YouTube-канал "Футбол 24" вместе с Favbet проводит конкурс перед финальным матчем Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити и Интер сойдутся в битве за трофей. Условия чрезвычайно просты, не требуют от вас нигде регистрироваться или рисковать своими средствами.

Для того, чтобы побороться за худи с брендовой маркировкой, нужно просто в комментариях под этим видео спрогнозировать счет матча Манчестер Сити – Интер. ВАЖНО – свои прогнозы пишите в комментариях именно на YouTube, а не под этой новостью или в других соцсетях "Футбол 24".