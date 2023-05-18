YouTube-канал "Футбол 24" разом з Favbet проводить конкурс перед фінальним матчем Ліги чемпіонів, у якому Манчестер Сіті та Інтер зійдуться у битві за трофей. Умови надзвичайно прості, не потребують від вас ніде реєструватися чи ризикувати своїми коштами.

Для того, щоб поборотися за худі із брендовим маркуванням, потрібно просто у коментарях під цим відео спрогнозувати рахунок матчу Манчестер Сіті – Інтер. ВАЖЛИВО – свої прогнози пишіть у коментарях саме на YouTube, а не під цією новиною чи в інших соцмережах "Футбол 24".