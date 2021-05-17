"Да, Кевин тренировался последние два дня, он чувствует себя хорошо. Он важен, как и все остальные. Мы оценим его состояние и посмотрим, готов ли он играть в следующем матче.

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Мы тренируемся как обычно. К матчам против Брайтона, Эвертона и финалу Лиги чемпионов (29 мая) нужно подойти в как можно лучшей форме", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

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Добавим, что в текущем сезоне де Брюйне сыграл 38 поединков во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 17 ассистов. Финал ЛЧ Манчестер Сити – Челси будет сыгран 29 мая в Португалии на стадионе Драгау.

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