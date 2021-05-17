"За кого буду болеть? И за Зинченко, и за Челси! Вы меня в такое положение поставили, что мне даже трудно ответить. Вничью, к сожалению, они сыграть не смогут.

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Челси – это близкий клуб для меня. Все три клуба, в которых я играл, – в моем сердце. Поэтому все-таки буду болеть за Челси", – сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

Напомним, в финале Лиги чемпионов сойдутся Манчестер Сити и Челси. Матч состоится 29 мая в Порту в 22:00.

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