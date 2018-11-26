Линделёф не поможет Манчестер Юнайтед в матче Лиги чемпионов

Защитник английского Манчестер Юнайтед Виктор Линделёф из-за травмы не сможет сыграть в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского Янг Бойз.

Шведский центрбек получил повреждение и не сыграет в ЛЧ, сообщает официальный сайт МЮ.

Гиггз рассказал, что спасет Манчестер Юнайтед – это не отставка Моуринью

Линделёф получил травму в матче 13-го тура АПЛ против Кристал Пэлас (0:0), но сумел отыграть весь поединок. У шведа проблемы с мышцами, из-за которых ему предстоит пройти медосмотр, который определит уровень сложности травмы и определит ориентировочные сроки восстановления.

В сезоне 2018/19 Виктор Линделёф является основным исполнителем "красных дьяволов". Он уже провел 15 матчей во всех турнирах. Матч 5-го тура ЛЧ Манчестер Юнайтед – Янг Бойз состоится во вторник, 27 ноября. Начало матча – в 22:00.