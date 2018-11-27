Лінделеф не допоможе Манчестер Юнайтед у матчі Ліги чемпіонів

Захисник англійського Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф через травму не зможе зіграти в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти швейцарського Янг Бойз.

Шведський центрбек зазнав ушкодження й не зіграє в ЛЧ, повідомляє офіційний сайт МЮ.

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Лінделеф отримав травму в матчі 13-го туру АПЛ проти Крістал Пелас (0:0), але зумів відіграти увесь поєдинок. У шведа проблеми з м'язами, через які йому треба пройти медогляд, який визначить рівень складності травми й визначить орієнтовні терміни відновлення.

У сезоні 2018/19 Віктор Лінделеф є основним виконавцем "червоних дияволів". Він вже провів 15 матчів у всіх турнірах. Матч 5-го туру ЛЧ Манчестер Юнайтед – Янг Бойз відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок матчу – о 22:00.