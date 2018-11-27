toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Лінделеф не допоможе Манчестер Юнайтед у матчі Ліги чемпіонів

26 листопада 23:41 83 Читать на русском
Лінделеф не допоможе Манчестер Юнайтед у матчі Ліги чемпіонів
Віктор Лінделеф / PA

Захисник англійського Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф через травму не зможе зіграти в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти швейцарського Янг Бойз.

Шведський центрбек зазнав ушкодження й не зіграє в ЛЧ, повідомляє офіційний сайт МЮ.

Гіггз розповів, що врятує Манчестер Юнайтед – це не відставка Моурінью

Лінделеф отримав травму в матчі 13-го туру АПЛ проти Крістал Пелас (0:0), але зумів відіграти увесь поєдинок. У шведа проблеми з м'язами, через які йому треба пройти медогляд, який визначить рівень складності травми й визначить орієнтовні терміни відновлення.

У сезоні 2018/19 Віктор Лінделеф є основним виконавцем "червоних дияволів". Він вже провів 15 матчів у всіх турнірах. Матч 5-го туру ЛЧ Манчестер Юнайтед – Янг Бойз відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок матчу – о 22:00.

Ліга чемпіонів5 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Янг Бойз: Вівторок 27 листопада 2018

Манчестер Юнайтед
до матчу
20
год
:
58
хв
Янг Бойз
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф Віктор Лінделеф Манчестер Юнайтед - Янг Бойз
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
58
хв
Хоффенхайм
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук