Ліга чемпіонів: визначились усі чвертьфіналісти турніру
Завершився черговий етап ЛЧ. Список усіх претендентів на найпрестижніший клубний титул – у цій новині.
Завершились останні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Таким чином сформувалась 8-ка команд, яка продовжує боротьбу у турнірі:
Челсі вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, здобувши впевнену перемогу над Атлетіко
Порту
Борусія Д
ПСЖ
Ліверпуль
Реал
Манчестер Сіті
Баварія
Челсі
Жеребкування пар наступного раунду ЛЧ відбудеться 19 березня, початок о 13:00 за Києвом. Перші поєдинки чвертьфіналів Ліги чемпіонів заплановані на 6/7 квітня, матчі-відповіді – 27/28 квітня.
Під час жеребкування будуть визначені також потенційні півфінальні пари і номінальний господар ключового поєдинку у Стамбулі (29 травня).
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