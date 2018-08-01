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Лига чемпионов: Легия с двумя удалениями не смогла дожать Спартак Трнаву, Динамо Загреб и Шкендия проходят дальше

31 июля 23:52 13 Читати українською
Лига чемпионов: Легия с двумя удалениями не смогла дожать Спартак Трнаву, Динамо Загреб и Шкендия проходят дальше
Хапоэль Беер-Шева – Динамо Загреб / Фото из соцсетей

Состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19.

Матч Хапоэль Беер-Шева – Динамо Загреб оказался богатым на забитые голы. Команды дважды поражали ворота соперников, однако Хапоэлю этого оказалось недостаточно, поскольку нужно было отыграть разницу в 5 мячей после первого матча. Динамо Загреб проходит в следующий раунд.

Молдавский Шериф и македонская Шкендия голов не забивали. Единственный гол македонцев еще в первом матче позволил Шкендии пройти дальше.

Поединок Спартак Трнава – Легия превратился в триллер. Полякам нужно было побеждать с разницей в 2 мяча. Уже находясь в меньшинстве после первого тайма, Легия сумела отквитать один мяч. Однако вместо 2-го гола, польский клуб получил еще одно удаление. В итоге, Спартак Трнава продолжает борьбу в ЛЧ.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд, ответные матчи.

Шериф – Шкендия – 0:0 (0:1)

Хапоэль Б-Ш – Динамо З – 2:2 (0:5)

Голы: Огу, 14 Стоянович (аг), 34 – Будимир, 49, Хайрович, 54

Спартак Трн – Легия 0:1 (2:0)

Голы: Астис, 63

Лига чемпионов2-й квалиф. раунд, ответные матчи

Хапоэль Беер-Шева - Динамо Загреб: Вторник 31 июля 2018

Хапоэль Беер-Шева
Матч окончен
2 : 2
Динамо Загреб
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Хапоэль Беер-Шева Хапоэль Беер-Шева Лига чемпионов Хапоэль Беер-Шева - Динамо Загреб Шериф - Шкендия Спартак Трнава - Легия
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