Лига чемпионов: Легия с двумя удалениями не смогла дожать Спартак Трнаву, Динамо Загреб и Шкендия проходят дальше

Состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19.

Матч Хапоэль Беер-Шева – Динамо Загреб оказался богатым на забитые голы. Команды дважды поражали ворота соперников, однако Хапоэлю этого оказалось недостаточно, поскольку нужно было отыграть разницу в 5 мячей после первого матча. Динамо Загреб проходит в следующий раунд.

Молдавский Шериф и македонская Шкендия голов не забивали. Единственный гол македонцев еще в первом матче позволил Шкендии пройти дальше.

Поединок Спартак Трнава – Легия превратился в триллер. Полякам нужно было побеждать с разницей в 2 мяча. Уже находясь в меньшинстве после первого тайма, Легия сумела отквитать один мяч. Однако вместо 2-го гола, польский клуб получил еще одно удаление. В итоге, Спартак Трнава продолжает борьбу в ЛЧ.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд, ответные матчи.

Шериф – Шкендия – 0:0 (0:1)

Хапоэль Б-Ш – Динамо З – 2:2 (0:5)

Голы: Огу, 14 Стоянович (аг), 34 – Будимир, 49, Хайрович, 54

Спартак Трн – Легия 0:1 (2:0)

Голы: Астис, 63