Ліга чемпіонів: Легія з двома вилученнями не змогла дотиснути Спартак Трнаву, Динамо Загреб та Шкендія проходять далі

Відбулися матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2018/19.

Матч Хапоель Беєр-Шева – Динамо Загреб виявися багатим на забиті голи. Команди двічі вражали ворота суперників, проте Хапоелю цього виявилось недостатньо, позаяк потрібно було відіграти різницю у 5 м'ячів після першого матчу. Динамо Загреб проходить у наступний раунд.

Молдовський Шериф та македонська Шкендія голів не забивали. Єдиний гол македонців ще у першому матчі дозволив Шкендії пройти далі.

Поєдинок Спартак Трнава – Легія перетворився на триллер. Полякам потрібно було перемагати з різницею у 2 м'ячі. Вже перебуваючи у меншості після першого тайму, Легія зуміла відквитати один м'яч. Проте замість 2-го голу, польський клуб отримав ще одне вилучення. У підсумку, Спартак Трнава продовжує боротьбу в ЛЧ.

Ліга чемпіонів. 2-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді.

Шериф – Шкендія – 0:0 (0:1)

Хапоель Б-Ш – Динамо З – 2:2 (0:5)

Голи: Огу, 14, Стояновіч (аг), 34 – Будімір, 49, Хайровіч, 54

Спартак Трн – Легія 0:1 (2:0)

Голи: Астіс, 63