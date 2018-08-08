Лига чемпионов, квалификация: ПАОК Хачериди и Шахова феерично обыграл Спартак, Зальцбург разгромил Шкендию

Завершились очередные матчи 3-го квалификацийнго раунда Лиги чемпионов. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

Зальцбург не почувствовал трудностей в матче со Шкендией и одержал уверенную победу со счетом 3:0. Единственным досадным моментом для австрийцев стало удаление Юнузовича в конце матча.

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А вот фанатам ПАОКа пришлось изрядно понервничать. Уже на 17-й минуте Спартак вел со счетом 2:0. Впрочем, греки не сдались и забили 3 гола еще до перерыва. Кстати, две голевые передачи отдал экс-игрок Днепра Лео Матос. А вот Евгений Хачериди проявил себя не лучшим образом. Во втором тайме он держал соперника за футболку в своей штрафной, за что получил "горчичник". К счастью для него, Промес не сумел реализовать пенальти и сравнять счет. Хавбек Евгений вышел на поле на последних минутах.

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

Зальцбург – Шкендия – 3:0

Голы: Даббур, 16,45, Самассеку, 81 (пен.)

ПАОК – Спартак – 3:2

Голы: Прийович, 29 (пен.), Лимниос, 37, Пелкас, 44 - Попов, 7, Промес, 17