toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТРАНСФЕРЫ СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Лига чемпионов, квалификация: ПАОК Хачериди и Шахова феерично обыграл Спартак, Зальцбург разгромил Шкендию

21:59 203 Читати українською
Лига чемпионов, квалификация: ПАОК Хачериди и Шахова феерично обыграл Спартак, Зальцбург разгромил Шкендию
ПАОК Хачериди и Шахова феерично обыграл Спартак

Завершились очередные матчи 3-го квалификацийнго раунда Лиги чемпионов. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

Зальцбург не почувствовал трудностей в матче со Шкендией и одержал уверенную победу со счетом 3:0. Единственным досадным моментом для австрийцев стало удаление Юнузовича в конце матча.

Бордо: клуб Зидана и невероятных чемпионов мира – все о сопернике Мариуполя в Лиге Европы

А вот фанатам ПАОКа пришлось изрядно понервничать. Уже на 17-й минуте Спартак вел со счетом 2:0. Впрочем, греки не сдались и забили 3 гола еще до перерыва. Кстати, две голевые передачи отдал экс-игрок Днепра Лео Матос. А вот Евгений Хачериди проявил себя не лучшим образом. Во втором тайме он держал соперника за футболку в своей штрафной, за что получил "горчичник". К счастью для него, Промес не сумел реализовать пенальти и сравнять счет. Хавбек Евгений вышел на поле на последних минутах.

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

Зальцбург – Шкендия – 3:0

Голы: Даббур, 16,45, Самассеку, 81 (пен.)

ПАОК – Спартак – 3:2

Голы: Прийович, 29 (пен.), Лимниос, 37, Пелкас, 44 - Попов, 7, Промес, 17

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Зальцбург - Шкендия: Среда 08 августа 2018

Зальцбург
Матч окончен
3 : 0
Шкендия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Зальцбург Зальцбург Шкендия Шкендия Лига чемпионов Зальцбург - Шкендия ПАОК - Спартак Москва Евгений Хачериди Евгений Хачериди Евгений Шахов Евгений Шахов Спартак Москва Спартак Москва ПАОК ПАОК
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
10
мин
Мариуполь
20:00
Бордо
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук