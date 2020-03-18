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Лига чемпионов и национальные чемпионаты могут поменяться местами

14:42 92 Читати українською
Лига чемпионов и национальные чемпионаты могут поменяться местами
Роналду и Дибала / Getty Images

УЕФА продолжает поиск оптимального решения для завершения сезона 2019/20.

Рассматривается вариант, при котором Лига чемпионов и национальные чемпионаты поменяются своими днями недели, информирует Tuttosport.

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Такое изменение даст гораздо больше времени для проведения внутренних матчей, которые теперь можно будет растянуть на пять дней. Лига чемпионов будет продолжаться, как и раньше – два дня. Впрочем, некоторые клубы могут отказаться от такого сценария, опасаясь, что болельщики будут игнорировать игры в рабочее время.

Напомним, почти все европейские чемпионаты и еврокубки находятся на временной паузе, которая продлится как минимум до конца марта.

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коронавирус Лига чемпионов УЕФА
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