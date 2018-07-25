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Лига чемпионов, квалификация: Динамо З уверенно победило в Израиле, Шериф и Легия неожиданно уступили

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Лига чемпионов, квалификация: Динамо З уверенно победило в Израиле, Шериф и Легия неожиданно уступили
Легия – Спартак Трн – 0:2

Состоялись первые матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19.

Загребское Динамо, вероятно, досрочно решило вопрос выхода в третий раунд квалификации Лиги Чемпионов. Хорваты не оставили шансов Хапоэлю из Беэр-Шевы.

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Македонский Шкендия дома минимально обыграла Шериф. Единственный гол в мате забил Ибраими.

Польская Легия на своем поле неожиданно проиграла Спартаку из Трнавы.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд, первый матч.

Шкендия – Шериф – 1:0

Гол: Ибраими, 25

Динамо З – Хапоэль Б-Ш – 5:0

Голы: Хайрович, 22, Оршич, 29, Адеми, 51, Адеми, 62, Ходжич, 82

Црвена Звезда – Судува – 3:0

Голы: Эбесилио, 23, Радоньич 35, 58

Легия – Спартак Трн – 0:2

Голы: Грендел, 16, Власко, 90+3

Лига чемпионов2-й квалиф. раунд, первые матчи

Црвена Звезда - Судува: Вторник 24 июля 2018

Црвена Звезда
Матч окончен
3 : 0
Судува
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