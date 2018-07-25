Ліга чемпіонів, кваліфікація: Динамо З впевнено перемогло в Ізраїлі, Шериф та Легія несподівано поступились

Відбулися перші матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2018/19.
Загребське Динамо, ймовірно, достроково вирішило питання виходу в третій раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів. Хорвати не залишили шансів Хапоелю з Беєр-Шеви.
"Мною цікавилися у Селтіку та Брюгге, брали у Динамо". Українець, який став чемпіоном Данії
Македонська Шкендія вдома мінімально обіграла Шериф. Єдиний гол в маті забив Ібраїмі.
Польська Легія на власному полі несподівано програла Спартаку із Трнави.
Ліга чемпіонів. 2-й кваліфікаційний раунд, перший матч.
Шкендія – Шериф – 1:0
Гол: Ібраїмі, 25
Динамо З – Хапоель Б-Ш – 5:0
Голи: Хайрович, 22, Оршіч, 29, Адемі, 51, Адемі, 62, Ходжіч, 82
Црвена Звезда – Судува – 3:0
Голи: Ебесіліо, 23, Радоньїч 35, 58
Легія – Спартак Трн – 0:2
Голи: Грендел, 16, Власко, 90+3