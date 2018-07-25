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Ліга чемпіонів, кваліфікація: Динамо З впевнено перемогло в Ізраїлі, Шериф та Легія несподівано поступились

24 липня 23:57 86 Читать на русском
Ліга чемпіонів, кваліфікація: Динамо З впевнено перемогло в Ізраїлі, Шериф та Легія несподівано поступились
Легія – Спартак Трн – 0:2

Відбулися перші матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2018/19.

Загребське Динамо, ймовірно, достроково вирішило питання виходу в третій раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів. Хорвати не залишили шансів Хапоелю з Беєр-Шеви.

"Мною цікавилися у Селтіку та Брюгге, брали у Динамо". Українець, який став чемпіоном Данії

Македонська Шкендія вдома мінімально обіграла Шериф. Єдиний гол в маті забив Ібраїмі.

Польська Легія на власному полі несподівано програла Спартаку із Трнави.

Ліга чемпіонів. 2-й кваліфікаційний раунд, перший матч.

Шкендія – Шериф – 1:0

Гол: Ібраїмі, 25

Динамо З – Хапоель Б-Ш – 5:0

Голи: Хайрович, 22, Оршіч, 29, Адемі, 51, Адемі, 62, Ходжіч, 82

Црвена Звезда – Судува – 3:0

Голи: Ебесіліо, 23, Радоньїч 35, 58

Легія – Спартак Трн – 0:2

Голи: Грендел, 16, Власко, 90+3

Ліга чемпіонів2-й кваліф. раунд, перші матчі

Црвена Звезда - Судува: Вівторок 24 липня 2018

Црвена Звезда
Матч завершено
3 : 0
Судува
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