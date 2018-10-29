Лед, вода, орешки: стал известен райдер Манчестер Сити в Харькове

Манчестер Сити прилетит в Харьков на матч Лиги чемпионов против Шахтера уже в ближайшее воскресенье.

Стала известна программа пребывания английского клуба в Украине. Уже вечером воскресенья Манчестер Сити прилетит в Харьков на матч против Шахтера. На следующий день, в понедельник команда проведет предматчевую тренировку на стадионе ОСК Металлист, 15 минут занятия будут открытыми для представителей СМИ.

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В райдере "горожан" 20 кг льда, 180 бутылок минеральной воды, чай, кофе, свежие фрукты и 40 30-граммовых порций орешков.

Напомним, поединок 3-го тура группового этапа ЛЧ Шахтер – Манчестер Сити состоится 23 октября, начало в 22:00.

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