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Лед, вода, орешки: стал известен райдер Манчестер Сити в Харькове

19 октября 12:56 221 Читати українською
Лед, вода, орешки: стал известен райдер Манчестер Сити в Харькове
Лед, вода, орешки: стал известен райдер Манчестер Сити в Харькове

Манчестер Сити прилетит в Харьков на матч Лиги чемпионов против Шахтера уже в ближайшее воскресенье.

Стала известна программа пребывания английского клуба в Украине. Уже вечером воскресенья Манчестер Сити прилетит в Харьков на матч против Шахтера. На следующий день, в понедельник команда проведет предматчевую тренировку на стадионе ОСК Металлист, 15 минут занятия будут открытыми для представителей СМИ.

Шахтер – Манчестер Сити: в Харьков приедет тысяча английских фанов

В райдере "горожан" 20 кг льда, 180 бутылок минеральной воды, чай, кофе, свежие фрукты и 40 30-граммовых порций орешков.

Напомним, поединок 3-го тура группового этапа ЛЧ Шахтер – Манчестер Сити состоится 23 октября, начало в 22:00.

Манчестер Cити – Шахтер: "горняки" предлагают уникальную возможность полететь с командой в Англию

Источник: Футбол 24
Лига чемпионов3 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
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