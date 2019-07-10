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Квалификация Лиги чемпионов: Сабуртало разгромил Шериф, БАТЭ и Пяст не выявили сильнейшего

22:00 114 Читати українською
Квалификация Лиги чемпионов: Сабуртало разгромил Шериф, БАТЭ и Пяст не выявили сильнейшего
Квалификация Лиги чемпионов: Сабуртало разгромил Шериф, БАТЭ и Пяст не выявили сильнейшего

Завершились первые матчи второго игрового дня в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

 

Лига чемпионов, 1–й квалификационный раунд

Партизани – Карабах – 0:0

БАТЭ – Пяст – 1:1

Голы: Драгун, 64 – Пажишек, 36

Удаление: Драгун, 90

Шериф – Сабуртало – 0:3

Голы: Ролович, 30, Кохреидзе, 67, Какубава, 71

Ференцварош – Лудогорец – начался в 21:00

Слован – Сутьеска – начался в 21:15

Дандолк – Рига – начался в 21:45

Линфилд – Русенборг – начался в 21:45

Валюр – Марибор – начнется в 23:00

Албанский чемпион Партизани удержал сухую ничью в домашнем поединке против азербайджанского Карабаха, который в прошлом играл в групповом этапе Лиги Европы.

Зато грузинский чемпион Сабуртало неожиданно легко разгромил молдавский Шериф. Ролович, Кохреидзе и Какубава своими забитыми мячами в Тирасполе фактически решили судьбу путевки в следующий раунд соревнований.

В еще одном поединке не смогли выявить сильнейшего чемпионы Беларуси и Польши. Счет открыли поляки: Пажишек удачно сыграл головой после затяжной атаки Пяста. "Сябры" отыгрались во втором тайме: Стасевич удержал мяч на правом фланге и прострелил на линию штрафной, а там Станислав Драгун классно пробил в нижний угол – 1:1 и судьба путевки во 2-й раунд решится в Гливице.

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