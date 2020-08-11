Кто пройдет в полуфинал Лиги чемпионов: прогноз Александра Шовковского

Лига чемпионов на финишной прямой. Последние матчи будут сыграны в рекордные сроки и это только добавляет турниру интриги.

Как могут завершиться матчи четвертьфинала анализирует тренер сборной Украины и эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч Аталанта – ПСЖ: обе забьют. Коэффициент – 1.51

В чемпионате 2019/20 Аталанта установила несколько клубных рекордов: взяла 78 очков, забила 98 голов, не проигрывала 17 матчей подряд, забила в 25 матчах подряд, получила 23 победы, проиграла лишь шесть раз. Бергамаски финишировали третьими, и это лучший результат в истории команды. Аталанта снова сыграет в Лиге чемпионов и на этот раз уже не будет дебютантом.

ПСЖ легко выиграл чемпионат Франции еще в марте. После 27 тура команда Томаса Тухеля опережала Марсель на 12 очков, и на этом чемпионат закончился. С одной стороны, ПСЖ потратил меньше сил на получение титула, с другой, с 11 марта до конца июля команда не играла.

Парижане вернулись матчами Кубка Франции и Кубка Лиги: 1:0 с Сошо, 0:0 с Лионом (победа в серии пенальти). Два официальных матча за пять месяцев – это проблема, хотя ПСЖ и уничтожал соперников в товарищеских встречах. Итак, делать какие-то выводы о том, в каком состоянии сейчас команда, довольно сложно. До перерыва у ПСЖ было одно поражение в 28 матчах – впрочем это было очень давно.

Аталанта – ПСЖ. Прогноз

ПСЖ очень хочет в полуфинал – три года подряд команда закончила ЛЧ на стадии четвертьфинала. С точки зрения потраченных денег на комплектацию состава Аталанта не должна серьезным соперником, но в этом и прелесть бергамасков. Гасперини создал очень сильную команду из скромных игроков, а такие истории очень часто превращаются в настоящие сказки. Ставить на победителя, наверное, не стоит – произойти может что угодно. А вот голы должны быть, и не мало.

Прогноз на матч Барселона – Бавария: проход Баварии. Коэффициент 1.5

О крутизне афиши свидетельствует тот факт, что оба клуба по 5 раз выигрывали Лигу чемпионов (Кубок чемпионов), тогда как остальные участники четвертьфиналов ни разу не брали этот трофей. Бавария и Левандовски проводят невероятный сезон. Мюнхенцев способен остановить только гений Месси и матч жизни для тер Штегена.

После рестарта сезона в Ла Лиге команда Кике Сетьена растеряла преимущество над Реалом в 2 очка и отстала в итоге на 5 пунктов. Из 11 матчей Барса выиграла лишь 7. Спасти сезон каталонцы попытаются в ЛЧ. Барса 13-й раз подряд вышла в четвертьфинал турнира, после прохода Наполи (1:1 и 3:1).

Мюнхенский клуб уверенно выиграл чемпионат и Кубок Германии. Победная серия Баварии во всех турнирах длится уже 18 матчей. Мало того, в последних трех матчах команда Ганса-Дитера Флика забивала по 4 мяча.

Конечно, в ЛЧ "Бавария" в этом сезоне только побеждает. 8 матчей – 8 побед. Рекордная серия (9 побед подряд) принадлежит Барселоне в сезоне-2002/03. В 1/8 финала мюнхенцы не заметили Челси – 3:0 и 4:1. Ко всем голам приложился Левандовски – 3 забитых мяча + 4 голевые передачи.

Барселона – Бавария. Прогноз

Четвертьфинал состоит из одного матча на нейтральном поле, и верно сказал Томас Мюллер, может произойти все, что угодно и все серии могут отправиться в мусорное ведро. Однако, Бавария объективно сильнее по большинству показателей, поэтому именно мюнхенцы должны пройти дальше. При этом, сам матч может затянуться и не факт, что все решат за 90 минут.

Прогноз на матч Лейпциг – Атлетико: мадридцы пройдут в полуфинал. Коэффициент – 1.7

Лейпциг, несмотря на участие в четвертьфинале Лиги чемпионов в этом сезоне, мог рассчитывать на большее. Если говорить о выступлениях команды в немецкой Бундеслиге, то подопечные Юлиана Нагельсманна длительное время находились в борьбе за получение победы в чемпионате – Быкам на некоторое время удалось вытеснить Баварию и Боруссию Д, которые в итоге финишировали выше их, с первой позиции.

Конечно, по сравнению с Лейпцигом, который завершил выступления в чемпионате в конце июня, Атлетико имеет преимущество, однако недостаточно ощутимое. Команда Диего Симеоне за последние три недели должна была восстановиться (как физически, так и морально) и, в отличие от будущего соперника, не имела такого послевкусия от финиша в Бундеслиге. Да, "матрасники" также финишировали на третьем месте, но учитывая, что до вынужденного перерыва команда вообще шла на шестой позиции, итоговый результат следует считать весьма успешным. Хотя имитация борьбы с Севильей продолжалась до последнего тура – преимущество в два очка, которую имели мадридцы, в итоге сохранилась.

Правда, важнее этого стали результаты мадридской команды. Сегодня Атлетико имеет 18-матчевых беспроигрышную серию, которая была начата еще до карантина. Относительно результативности матчей, то подопечные Диего Симеоне продолжают упираться в свою догму, согласно которой, чем надежнее у тебя защита, тем больше шансов на получение необходимого результата. В четырех из последних пяти матчей "матрасников" было забито не более двух мячей, и, что самое главное, в каждом из этих поединков первой забивала сама мадридская команда.

Лейпциг – Атлетико. Прогноз

С Тимо Вернером и без него Лейпциг – это совершенно разные команды. Поэтому мадридцам будет гораздо легче получить путевку в полуфинал. Правда, это не обязательно состоится в основное время.

Прогноз на матч Манчестер Сити – Лион: обе команды забьют. Коэффициент 2.0

Манчестер Сити и Хосеп Гвардиола спят и видят свою победу в этой Лиге чемпионов. Поэтому мы увидим максимум от этой команды и тренера. Лион уже создал главную сенсацию турнира, выбив Ювентус. На новое чудо французов может просто не хватить.

В Англии Манчестер Сити остался без главных трофеев – чемпионского титула и Кубка Англии. В АПЛ команда Гвардиолы отстала от Ливерпуля на 18 очков – это много. В полуфинале Кубка Англии "горожане" проиграли Арсеналу (0:2) – это сенсация.

Команда Руди Гарсии также разочарована национальным сезоном. Только седьмое место в досрочно завершенном чемпионате Франции. В кубковых турнирах Лион дважды остановился на ПСЖ. В Кубке Франции команда проиграла парижанам в полуфинале (1:5), а в финале Кубка лиги Лион уступил в серии пенальти (5:6). В результате, Лион пролетел мимо еврокубков на следующий сезон.

Манчестер Сити – Лион. Прогноз

У Манчестер Сити будет большое преимущество в контроле мяча и по моментам, но Лион будет держаться достойно. Голов увидим мало, но у Лиона появится свой шанс. Скорее всего, команда Гвардиолы дожмет соперника во втором тайме.