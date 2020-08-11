Хто пройде у півфінал Ліги чемпіонів: прогноз Олександра Шовковського

Ліга чемпіонів на фінішній прямій. Останні матчі будуть зіграні у рекордні строки й це лише додає турніру інтриги.

Як можуть завершитися матчі чвертьфіналу аналізує тренер збірної України та експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч Аталанта – ПСЖ: обидві заб’ють. Коефіцієнт – 1.51

У чемпіонаті 2019/20 Аталанта встановила декілька клубних рекордів: взяла 78 очок, забила 98 голів, не програвала 17 матчів поспіль, забила у 25 матчах поспіль, здобула 23 перемоги, програла лише шість разів. Бергамаски фінішували третіми, і це найкращий результат в історії команди. Аталанта знову зіграє у Лізі чемпіонів і цього разу вже не буде дебютантом.

ПСЖ легко виграв чемпіонат Франції ще у березні. Після 27 туру команда Томаса Тухеля випереджала Марсель на 12 очок, і на цьому чемпіонат закінчився. З одного боку, ПСЖ витратив менше сил на здобуття титулу, з іншого, з 11 березня до кінця липня команда не грала.

Парижани повернулися матчами Кубка Франції та Кубка Ліги: 1:0 з Сошо, 0:0 з Ліоном (перемога у серії пенальті). Два офіційні матчі за п’ять місяців – це проблема, хоча ПСЖ і нищив суперників у товариських зустрічах. Отже, робити якісь висновки про те, у якому стані зараз команда, досить складно. До перерви у ПСЖ була одна поразка у 28 матчах – втім це було дуже давно.

Аталанта – ПСЖ. Прогноз

ПСЖ дуже хоче до півфіналу – три роки поспіль команда закінчила ЛЧ на стадії чвертьфіналу. З точки зору витрачених грошей на комплектацію складу Аталанта не має бути серйозним суперником, але у цьому і краса бергамасків. Гасперіні створив дуже сильну команду зі скромних гравців, а такі історії дуже часто перетворюються на справжні казки. Ставити на переможця, напевно, не варто – статися може що завгодно. А ось голи мають бути, і не мало.

Прогноз на матч Барселона – Баварія: прохід Баварії. Коефіцієнт 1.5

Про крутість афіші свідчить той факт, що обидва клуби по 5 разів вигравали Лігу чемпіонів (Кубок чемпіонів), тоді як решта учасників чвертьфіналів жодного разу не брала цей трофей. Баварія і Левандовскі проводять неймовірний сезон. Мюнхенців здатен зупинити лише геній Мессі та матч життя для тер Штегена.

Після рестарту сезону в Ла Лізі команда Кіке Сетьєна розгубила перевагу над Реалом у 2 очки й відстала у підсумку на 5 пунктів. З 11 матчів Барса виграла лише 7. Врятувати сезон каталонці спробують в ЛЧ. Барса 13-й раз поспіль вийшла у чвертьфінал турніру, після проходу Наполі (1:1 і 3:1).

Мюнхенський клуб впевнено виграв чемпіонат і Кубок Німеччини. Переможна серія Баварії в усіх турнірах триває вже 18 матчів. Мало того, в останніх трьох матчах команда Ганса-Дітера Фліка забивала по 4 м’ячі.

Звісно, в ЛЧ Баварія цього сезону лише перемагає. 8 матчів – 8 перемог. Рекордна серія (9 перемог поспіль) належить Барселоні в сезоні-2002/03. В 1/8 фіналу мюнхенці не помітили Челсі – 3:0 і 4:1. До усіх голів приклався Левандовскі – 3 забиті м’ячі + 4 гольові передачі.

Барселона – Баварія. Прогноз

Чвертьфінал складається з одного матчу на нейтральному полі, тому як вірно сказав Томас Мюллер, може статися все, що завгодно і усі серії можуть відправитись у смітник. Однак, Баварія об’єктивно сильніша за більшістю показників, тому саме мюнхенці повинні пройти далі. При цьому, сам матч може затягнутися і не факт, що все вирішать за 90 хвилин.

Прогноз на матч Лейпциг – Атлетіко: мадридці пройдуть у півфінал. Коефіцієнт – 1.7

Лейпциг, попри участь у чвертьфіналі Ліги чемпіонів цього сезону, міг розраховувати на більше. Якщо говорити про виступи команди у німецькій Бундеслізі, то підопічні Юліана Нагельсманна тривалий час перебували у боротьбі за здобуття перемоги в чемпіонаті – Бикам на деякий час вдалося витіснити Баварію та Борусію Д, що в підсумку фінішували вище за них, з першої позиції.

Звісно, що в порівнянні із Лейпцигом, який завершив виступи у чемпіонаті наприкінці червня, Атлетіко має перевагу, однак не досить відчутну. Команда Дієго Сімеоне за останні три тижні повинна була відновитися (як фізично, так і морально) і, на відміну від майбутнього суперника, не мала такого присмаку від фінішу в Бундеслізі. Так, "матрацники" також фінішували на третій сходинці, але враховуючи, що до вимушеної перерви команда взагалі йшла на шостій позиції, підсумковий результат варто вважати досить успішним. Хоча імітація боротьби із Севільєю тривала аж до останнього туру – перевага у два очки, яку мали мадридці, в підсумку збереглася.

Щоправда, важливіше цього стали результати мадридської команди. Сьогодні Атлетіко має 18-матчову безпрограшну серію, яка була розпочата ще до впровадження карантину. Щодо результативності матчів, то тут підопічні Дієго Сімеоне продовжують впиратися у свою догму, згідно з якою, чим надійніший в тебе захист, тим більші шанси на здобуття необхідного результату. В чотирьох з останніх п’яти матчів "матрацників" було забито не більше двох м’ячів, і, що найголовніше, в кожному з цих поєдинків першою забивала сама мадридська команда.

Лейпциг – Атлетіко. Прогноз

З Тімо Вернером та без нього Лейпциг – це зовсім різні команди. Тому мадридцям буде набагато легше здобути путівку в півфінал. Щоправда, це необов’язково відбудеться в основний час.

Прогноз на матч Манчестер Сіті – Ліон: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 2.0

Ман Сіті та Хосеп Гвардіола сплять і бачать свою перемогу в цій Лізі чемпіонів. Тому ми побачимо максимум від цієї команди й тренера. Ліон вже створив головну сенсацію турніру, вибивши Ювентус. На нове диво французів може просто не вистачити.

В Англії Ман Сіті залишився без головних трофеїв – чемпіонського титулу і Кубка Англії. В АПЛ команда Гвардіоли відстала від Ліверпуля на 18 очок – це багато. В півфіналі Кубка Англії "городяни" програли Арсеналу (0:2) – це сенсація.

Команда Руді Гарсії також розчарована національним сезоном. Лише 7-е місце в достроково завершеному чемпіонаті Франції. В кубкових турнірах Ліон двічі зупинився на ПСЖ. В Кубку Франції команда програла парижанам у півфіналі (1:5), а в фіналі Кубка ліги Ліон поступився в серії пенальті (5:6). В результаті, Ліон пролетів повз єврокубки на наступний сезон.

Ман Сіті –​​​​​​​ Ліон. Прогноз

Ман Сіті матиме велику перевагу в контролі м’яча і за моментами, але Ліон триматиметься гідно. Голів побачимо мало, але Ліон матиме свій шанс. Швидше за все, команда Гвардіоли дотисне суперника в другому таймі.