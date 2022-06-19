30-летняя звезда в проигранном Реалу (0:1) финале самого престижного евротурнира провел на поле все 90 минут, хотя и имел небольшую травму, о чем рассказал врач сборной Египта.

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"Салах получил мышечную травму во время финала Кубка Англии. Затем он играл против Вулверхэмптона и в финале Лиги чемпионов. Все это за 14 дней. Он занимает второе место в списке игроков, сыгравших больше всего в сезоне. Это говорит статистика.

Мы отправляем футболистов с медицинскими отчетами. Ливерпуль сказал, что у него есть повреждение, что нужно сделать рентген", – цитирует Мохамеда Абу Эль Эла Goal .

Интересно, что с повреждением в финале играл и Тибо Курт уа , которого признали лучшим игроком того парижского поединка.

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