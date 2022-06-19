Как и лучший игрок финала: Салах в решающем матче Лиги чемпионов играл с травмой
Форвард Ливерпуля Мохамед Салах самый важный матч сезона ЛЧ 2021/22 проводил с повреждением.
30-летняя звезда в проигранном Реалу (0:1) финале самого престижного евротурнира провел на поле все 90 минут, хотя и имел небольшую травму, о чем рассказал врач сборной Египта.
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"Салах получил мышечную травму во время финала Кубка Англии. Затем он играл против Вулверхэмптона и в финале Лиги чемпионов. Все это за 14 дней. Он занимает второе место в списке игроков, сыгравших больше всего в сезоне. Это говорит статистика.
Мы отправляем футболистов с медицинскими отчетами. Ливерпуль сказал, что у него есть повреждение, что нужно сделать рентген", – цитирует Мохамеда Абу Эль Эла Goal.
Интересно, что с повреждением в финале играл и Тибо Куртуа, которого признали лучшим игроком того парижского поединка.
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