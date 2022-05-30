Один из лучших голкиперов современности Тибо Куртуа имеет проблемы со здоровьем. Но это не помешало ему продемонстрировать топовый уровень в матче против Ливерпуля.

В финале ЛЧ бельгиец играл с повреждением паха, которое беспокоит его уже несколько недель, сообщает Marca . Несмотря на проблемы, он даже не рассматривал возможность пропустить этот поединок, в котором, в конце концов, стал лучшим игроком.

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Сейчас Куртуа ожидают поединки Лиги наций вместе со сборной Бельгии, но его участие исключено. По прибытии в лагерь врачи национальной команды окончательно оценят состояние Тибо. Об этом заявил тренер Эрвин Лемменс.

"Травмы паха нужно хорошо залечивать. Это важно, чтобы он был готов к следующему сезону и чемпионату мира. Нужно с пониманием отнестись к тому, что ему нужен отдых. Он не сыграет в ближайших матчах Лиги наций", – сказал специалист.

В июне "красных дьяволов" ждут сразу четыре поединка – против Нидерландов, Уэльса и два против Польши.

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