Юнацька ліга УЄФА: Шахтар у більшості не втримав перемогу над Манчестер Сіті

Донецький Шахтар U-19 не зміг здолати ровесників із англійського Манчестер Сіті в матчі 3-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА.

Активніше поєдинок розпочали гості. Юні "містяни" більше володіли м'ячем і постійно тримали в напрузі оборону "гірників". Уже на 4-й хвилині капітан гостей Нмеча небезпечно пробив з-за меж штрафного майданчика, але рикошет врятував Шахтар. Господарі відповіли своїм моментом на 18-й хвилині: Бондаренко відібрав м'яч, пробіг із ним кілька метрів і сильном пробив низом – м'яч лише трохи розминувся з воротами Сіті.

Далі гру під контроль взяли англійці. Небезпечними були прориви Матондо лівим флангом, Поведа та Бернабе шукали щастя дальніми ударами, а їхні партнери постійно "вантажили" штрафну зону донеччан кросами з флангів. Здавалося, що забитий м'яч у ворота Шахтаря – питання часу. Яскраво про це свідчить і статистика першого тайму за ударами – 1:12 на користь манкуніанців. Щоправда, в площину воріт гості влучили лише одного разу.

Після сухої першої половини гри Манчестер Сіті рішуче взявся до справи зі старту другого тайму. Матондо небезпечно пробив метрів із 20-ти, але цей удар парирував кіпер українців Трубін. Були й інші нагоди. Проте, на 62-й хвилині стався ключовий епізод матчу: капітан англійців Фелікс Нмеча грубо зіграв у центрі поля й заслужено отримав другу жовту картку.

Шансом зламати хід поєдинку Шахтар скористався не відразу. За інерцією манкуніанці ще продовжували активно вести гру, але більше простору отримали й "гірники". Як наслідок, більша кількість фолів і незлагодженої гри в обороні, через які донеччани збільшили частку стандартів. Саме один із них і приніс успіх господарям. На 73-й хвилині Судаков заробив кутовий, а Кулаков після подачі класно вистрибнув на ближній стійці й головою відправив м'яч у дальній кут воріт – 1:0.

Фінальний відрізок поєдинку команди провели на зустрічних курсах. Манчестер Сіті кинув усі сили на те, щоб зрівняти рахунок, а юнаки Шахтаря спробували зловити гостей на контратаках. Більше пощастило "містянам". На 90+5-й хвилині Трубін незграбно відбив перед собою легкий удар Гомеса, а Хервуд-Беліс спокійно відправив м'яч у сітку. Отже, нічия 1:1, яка дозволила обом колективам набрати перші очки в нинішньому розіграші Юнацької ліги УЄФА. Це, однак, фактично позбавляє шансів і Шахтар, і Манчестер Сіті на вихід із групи, адже їхні однолітки з Ліона та Хоффенхайма вже мають по 6 очок.

Юнацька ліга УЄФА 2018/19, група F

Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19 – 1:1

Голи: Кулаков, 73 – Хервуд-Беліс, 90+5

Вилучення: Ф. Нмеча, 62 (друга жовта картка, МС)