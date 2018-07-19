Григорчук прокомментировал выход с Астаной во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Главный тренер Астаны Роман Григорчук поделился впечатлением от победы над Сутьеской в квалификации Лиги чемпионов.

"Я не буду лукавить, мы довольны тем, что выиграли, прошли в следующий раунд, и тем, как сыграла наша команда. Я благодарен своим футболистам, которые показали такой футбол. Теперь нас ожидает анализ игры и будем готовиться дальше.

ЛЧ-2018/19, 1-й квалификационный раунд Астана Григорчука прошла в следующий тур

Мы были готовы к разным вариантам развития игры, потому что мы понимаем, что Сутьеска – серьезный соперник. И для того, чтобы иметь огромное преимущество, которое было на поле, нужно было многое сделать, и футболисты это сделали, за что им отдельное спасибо.

Перед тем, как сосредоточиться на игре против Мидтьюланда нужно проанализировать игру против Сутьески, потому что есть моменты, которые нужно исправлять", – цитирует Григорчука официальный сайт Астаны.