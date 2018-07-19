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Григорчук прокоментував вихід з Астаною у 2-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів

09:41 372 Читать на русском
Григорчук прокоментував вихід з Астаною у 2-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів
Роман Григорчук / фото із соцмереж

Головний тренер Астани Роман Григорчук поділився враженням від перемоги над Сутьєскою в кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Я не буду кривити душею, ми задоволені тим, що виграли, пройшли в наступний раунд, і тим, як зіграла наша команда. Я вдячний своїм футболістам, які показали такий футбол. Тепер нас очікує аналіз гри і будемо готуватися далі.

ЛЧ-2018/19, 1-й кваліфікаційний раунд: Астана Григорчука пройшла в наступний тур

Ми були готові до різних варіантів розвитку гри, тому що ми розуміємо, що Сутьєска – серйозний суперник. І для того, щоб мати величезну перевагу, яка була на полі, потрібно було багато зробити, і футболісти це зробили, за що їм окрема подяка.

Перед тим, як зосередитись на грі проти Мідтьюланда потрібно проаналізувати гру проти Сутьєски, тому що є моменти, які потрібно виправляти", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.

Ліга чемпіонів1-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Сутьєска - Астана: Середа 18 липня 2018

Сутьєска
Матч завершено
0 : 2
Астана
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Астана Астана Ліга чемпіонів Роман Григорчук Роман Григорчук Сутьєска - Астана
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