Григорчук прокоментував вихід з Астаною у 2-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів

Головний тренер Астани Роман Григорчук поділився враженням від перемоги над Сутьєскою в кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Я не буду кривити душею, ми задоволені тим, що виграли, пройшли в наступний раунд, і тим, як зіграла наша команда. Я вдячний своїм футболістам, які показали такий футбол. Тепер нас очікує аналіз гри і будемо готуватися далі.

ЛЧ-2018/19, 1-й кваліфікаційний раунд: Астана Григорчука пройшла в наступний тур

Ми були готові до різних варіантів розвитку гри, тому що ми розуміємо, що Сутьєска – серйозний суперник. І для того, щоб мати величезну перевагу, яка була на полі, потрібно було багато зробити, і футболісти це зробили, за що їм окрема подяка.

Перед тим, як зосередитись на грі проти Мідтьюланда потрібно проаналізувати гру проти Сутьєски, тому що є моменти, які потрібно виправляти", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.