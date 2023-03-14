Главный тренер Айнтрахта Оливер Гласнер верит в то, что его команда может отыграться в матче с Наполи после домашнего поражения со счётом 0:2.

"Мы можем забить три мяча и подождать до финального свистка, или же перевести игру в дополнительное время. Я не хочу показаться здесь чрезмерным оптимистом, потому что Наполи – очень сильная команда, но это и есть наши цели", – цитирует Гласнера Football Italia.

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В этой встрече тренер франкфуртской команды не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Коло Муани и травмированного Линдстрема, что усложняет гостям задачу.

"Но ведь мы проиграли первый матч, когда они были на поле! Мы думаем о других кадровых решениях. Команда оставила хорошее ощущение на тренировках", – отметил Гласнер.

Матч Наполи – Айнтрахт состоится в среду, 15 марта. Первая встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 2:0.

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