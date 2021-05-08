"Если Манчестер Сити выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Было бы круто. Мы с ним созванивались после игры (ответного матча с ПСЖ – прим.), поздравили друг друга.

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Горжусь, что работали вместе. Пожелал ему выиграть в финале, будем болеть за него. Он пожелал Уфе сохранить прописку в РПЛ, переживает за нас", – цитирует Газизова Sport24.

Напомним, Александр Зинченко выступал за Уфу в течение 2015-2016 годов, откуда и перебрался в Манчестер. "Горожане" же на стадии полуфинала выбили из турнира ПСЖ, а в финале встретятся с Челси уже 29 мая.

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