"Футбол в каждой пачке": стартовала масштабная акция от Lay's с крутыми призами
19:40 - Читати українською
Лига чемпионов – особенный турнир, поэтому просмотр матчей должно стать незабываемым. Смотри футбол вместе с Lay's и выигрывай роскошные призы.
Главный приз – 100 тысяч гривен, который Lay's впервые разыграет дважды (в начале мая и июня), уже готов попасть в руки счастливчиков! Игровые консоли, которые разыгрываются каждый день, не могут дождаться своих новых владельцев, а еженедельные розыгрыши телевизоров подарят еще более яркие эмоции от футбола.
Просматривать матчи и побороться за фантастические призы очень легко:
- покупай акционные чипсы Lay's и находи промокод в середине пачки на внутреннем шве
- регистрируй код на сайте, в SMS, Viber или Telegram
- выигрывай крутые подарки!
Lay's и футбол – объединяй любимое!
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