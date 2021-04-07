"Футбол у кожній пачці": стартувала масштабна акція від Lay's із крутими призами
19:40 - Читать на русском
Ліга чемпіонів – особливий турнір, тому перегляд матчів має стати незабутнім. Дивись футбол разом з Lay's та вигравай розкішні призи.
Головний приз – 100 тисяч гривень, який Lay's вперше розіграє двічі (на початку травня та червня), уже готовий потрапити в руки щасливчиків! Ігрові консолі, які розігруються кожного дня, не можуть дочекатися своїх нових власників, а щотижневі розіграші телевізорів подарують ще яскравіші емоції від футболу.
Переглядати матчі та поборотися за фантастичні призи дуже легко:
- купуй акційні чипси Lay’s і знаходь промокод у середині пачки на внутрішньому шві
- реєструй код на сайті, в SMS, Viber або Telegram
- вигравай круті подарунки!
Lay's та футбол – поєднуй улюблене!
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