Наполи имел огромное преимущество в течение первого тайма, но счет удалось открыть только в компенсированное время. Лоботка совершил перехват, шведой выкрутил на Политано, а тот навесом нашел Осимхена. Бомбардир итальянцев эффектно завис в воздухе и головой переправил в ворота с большой высоты.

Наполи разбил Айнтрахт и впервые вышел в 1/4 Лиги чемпионов – Осимхен оформил исторический дубль

После перерыва Наполи довел дело до разгрома. Осимхен с прострела Ди Лоренцо оформил дубль, а Зелиньски сам заработал и реализовал пенальти. 5:0 – тотальное уничтожение Айнтрахта по сумме двух матчей.