Наполі мав величезну перевагу продовж першого тайму, але рахунок вдалося відкрити аж в компенсований час. Лоботка зробив перехоплення, шведою викрутив на Політано, а той навісом знайшов Осімхена. Бомбардир італійців ефектно завис у повітрі і головою переправив у ворота з чималенької висоти.

Наполі розбив Айнтрахт і вперше вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів – Осімхен оформив історичний дубль

По перерві Наполі довів справу до розгрому. Осімхен з прострілу Ді Лоренцо оформив дубль, а Зєліньскі сам заробив і реалізував пенальті. 5:0 – тотальне знищення Айнтрахта за сумою двох матчів.