Нести флаг своей страны на Олимпийских играх – высшая честь, которой может удостоиться профессиональный спортсмен. Каждый знаменосец оставил значительный след в истории не только украинского, но и мирового спорта.

После обретения независимости до Олимпиады в Токио Украина принимала участие в 6 Олимпийских играх. Имя каждого спортсмена, получившего честь нести желто-синий флаг на церемонии открытия главных спортивных соревнований, хорошо известно не только для нас, но и во всем мире. Представлять свои страну на международной арене – бесценно, но нести флаг – высшая похвала для атлета.

От Кличко до Усика: украинские боксеры на Олимпийских играх

Сергей Бубка, Атланта-1996

Имя Сергея Бубки с детства известно каждому украинцу, даже если он не занимается спортом. Олимпийский чемпион в Сеуле и 35-кратный мировой рекордсмен по прыжкам в высоту с шестом нес флаг на первых Олимпийских играх независимой Украины.

Рука выдающегося спортсмена была фартовой: в Атланте Украина завоевала 23 награды, 9 из которых – золотые. Впоследствии Сергей Назарович станет президентом Национального олимпийского комитета Украины и будет болеть за украинских спортсменов на следующих Олимпиадах в составе нашей делегации.

Согласно прогнозам Министерства молодежи и спорта, на Олимпиаде-2020 в Токио Украина завоюет 13-15 медалей. Партнеры проекта Parimatch при этом дают 40% на то, что как минимум 4 награды Украины будут самого высокого качества.

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Евгений Браславец, Сидней-2000

История украинского яхтенного спорта знает только одну медаль на Олимпийских играх. Уроженец Днепра Евгений Браславец с помощью шкотового Игоря Матвиенко сумел сделать невозможное – победить всех соперников в заплыве яхт класса 470.

Парусный спорт для Украины настоящая экзотика, поэтому Браславец получил честь нести флаг в Австралии вполне заслуженно.

Денис Силантьев, Афины-2004

Известный украинский пловец заслужил честь нести флаг Украины благодаря серебряной медали в Сиднее. 4 года перед тем Денису не хватило всего чуть-чуть, чтобы завоевать "золото" на дистанции 200 метров баттерфляем.

Интересно, что в Сиднее Яна Клочкова завоевала кроме "серебра" еще два "золота", но Национальный олимпийский комитет решил отдать роль знаменосца в Греции именно Силантьеву. Со временем судьба наградит и Яну – следующей в "флажной" эстафете на Олимпиаде стала именно она.

Яна Клочкова, Пекин-2008

Если взять за цель подробно написать о карьере Яны Клочковой и описать все ее победы и рекорды, то нужно рассчитывать на книгу в нескольких томах. Именно благодаря украинской чемпионке желто-синий флаг стал узнаваемым в мире плавания.

В коллекции Клочковой есть 5 олимпийских медалей, из которых 4 – самого высокого качества. До сих пор она остается самой титулованной украинкой на Олимпиаде. Флаг в руках знаменитой пловчихи стал еще одним свидетельством ее высокого класса и признания.

Роман Гонтюк, Лондон-2012

Дзюдоист из Ивано-Франковской области Роман Гонтюк имеет в своем активе две олимпийские медали – "серебро" в Афинах и "бронза" в Пекине. Именно его награда стала для Украины первой в Китае, что сделало спортсмена довольно известным.

Даже сейчас Роман остается единственным украинским дзюдоистом, у которого есть две медали Олимпийских игр. Достижения атлета стали убедительным аргументом для НОК, чтобы вписать его имя в историю олимпийских знаменосцев. Сразу после игр в Великобритании Гонтюк сообщил о завершении спортивной карьеры.

Николай Мильчев, Рио-де-Жанейро-2016

Главный тренер сборной Украины по стендовой стрельбе может похвастаться не только теоретическими знаниями. Интересно, что высший результат в карьере Мильчев показал еще на играх в Сиднее в 2000 году.

В Австралии ему удалось набрать 150 очков из 150 возможных, тем самым повторив мировой рекорд и установив самую высокую планку на Олимпиаде. В Афинах, Пекине и Рио ему не удалось даже приблизиться к своему рекорду, но фантастический результат в 2000-м и статус олимпийского старожила (участие в 4 Олимпиадах) – великолепное достижение для права нести флаг Украины.

Богдан Никишин и Елена Костевич, Токио-2020

Впервые в истории Олимпийских игр знаменосцев от каждой команды быть двое – мужчина и женщина. Такое решение Международный олимпийский комитет принял для отстаивания позиции гендерного равенства.

Честь нести украинский флаг на церемонии открытия Олимпиады в Японии выпала чемпиону мира по фехтованию Богдану Никишину и Елене Костевич, которая трижды становилась призером Олимпийских игр: "золото" в Афинах и две "бронзы" в Лондоне. В Токио Елена пополнила свою медальную копилку еще одной бронзовой наградой.