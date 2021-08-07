Отечественные синхронные пловчихи Марина Алексиива, Вадислав Алексиива, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно выиграли бронзу токийских Игр в групповом турнире.

Хижняк уступил в финале Олимпиады – Украина добывает серебряную медаль

Украинки заняли третье место, набрав 190.3018 баллов. Золото завоевали представительницы Олимпийского Комитета России (196.0979), серебро взяли китаянки (193.5310). Наши пловчихи завоевали 17-ю награду для Украины в целом, и 11-ю бронзу.

Напомним, сегодня серебряные медали завоевали украинские каноисткы Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, а также боксер Александр Хижняк. В общем, наши атлеты выиграли в Токио уже 17 наград – 1 золотую, 5 серебряных и 11 бронзовых.

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