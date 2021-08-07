Прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

Украинская атлетка показала третий результат в супертяжелом финале олимпийских соревнований по прыжкам, взяв высоту 2,02 метра.

Украина завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио по артистическому плаванию

Золото выиграла представительница Олимпийского Комитета России Мария Ласицкене (2,04 м), серебро взяла австралийка Никола Макдермотт (2,02 м). Ярослава Магучих добыла 18-ю награду для Украины в целом, и 12-ю бронзу. Другие отечественные прыгуньи Ирина Геращенко и Юлия Левченко заняли 4-е и 8-е место соответственно.

Напомним, в общем, наши атлеты выиграли в Токио уже 18 наград – 1 золотую, 5 серебряных и 12 бронзовых.

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