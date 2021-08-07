26-летний украинский боксер в среднем весе (до 75 кг) проиграл в феерическом финале представителю Бразилии Геберту Соуза нокаутом.

Гребцы Лузан и Четверикова завоевали серебро Олимпиады в Токио

Первый раунд Александр Хижняк, в своем стиле, начал с наступления – украинец занял центр ринга и прижимал бразильца к канатам. "Полтавский танк" атаковал первым на удобных для него ближней и средней дистанциях, поэтому одержал преимущество уже в первом раунде. На экваторе поединка Хижняк снова выглядел триумфатором, однако в третьем раунде Александр пропустил контрудар соперника и упал на ринг. Рефери засчитал нокаут. Хижняк завоевал пятую серебряную медаль Олимпиады в Токио, и 16-ю в целом.

Интересно, что в полуфинале "Б" Соуза разбил крымчанина Глеба Бакши, который сменил украинское гражданство на российское и представляет на Играх-2020 команду Олимпийского Комитета России.

Отметим, сегодня серебряные медали также завоевали украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. В общем, украинские атлеты выиграли в Токио уже 16 наград – 1 золотую, 5 серебряных и 10 бронзовых.

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