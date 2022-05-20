"Мы много говорили с Игорем Суркисом. На данный момент серьезного предложения ни на одного футболиста нет, включая Цыганкова. Пока так. Отдавать футболистов за копейки президент Динамо не собирается.

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Он считает, что сейчас хватит сил и возможностей, чтобы удержать команду, чтобы эта команда смогла сразиться за выход в Лигу чемпионов. Это главная задача, стоящая перед Динамо на лето. Если за Цыганкова никто не предложит 20 и более миллионов, то я думаю, что он никуда не уйдет", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, Динамо имело второе место на момент вынужденного завершения сезона УПЛ, поэтому в следующем году будет стартовать со второго раунда квалификации ЛЧ.

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