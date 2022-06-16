По итогам жеребьевки второго квалификационного раунда ЛЧ Динамо выпал вице-чемпион Турции – Фенербахче. Первый поединок киевляне сыграют на номинально домашней арене 19 или 20 июля.

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов – Динамо против 19-кратного чемпиона, нефарт поляков

"Я жеребьевку никогда не смотрел, даже когда играл, но ее результат знаю. Фенербахче, или не Фенербахче – какая разница? Не вижу никаких проблем, но понятно, что будет тяжело. Все зависит от того, в каком состоянии киевляне подойдут к этим матчам. Очень важно провести правильно подготовку, но тренер у них опытный, поэтому, думаю, разберется.

Фенербахче – клуб, который ежегодно борется за чемпионство, но когда они последний раз были чемпионами? 2014-го? Я уже не помню. Но это не говорит о том, что они слабая команда, ничего подобного. В чемпионате Турции они постоянно в тройке, так что недооценки быть не должно.

Ребята крепкие в Динамо, из любой ситуации найдут выход и что делать, они знают. Поэтому, я думаю, киевляне будут готовы.

Психологически, возможно, Луческу знает турок лучше. Знает, на чем их можно поймать, на чем спровоцировать, потому что турки – они такие, заводные, импульсивные ребята. По личностям Луческу, может, подскажет, опять же – кого можно где-то вывести из себя, как лучше сыграть с ним. Обычные, рабочие моменты.

Индивидуально сильных игроков достаточно. Тот же Цыганков должен, потому что уже пора, должен что-то демонстрировать. Беседин, думаю, оптимальную форму наберет к этому времени. Буяльский тоже. В обороне вроде бы порядок. Жора, разумеется, в деле. Есть кому проявлять себя, но здесь все будет зависеть от командной игры, тактики, схемы игры", – цитирует Шацких FanDay.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?