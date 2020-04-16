Бойко: Динамо лучше лишний год окрепнуть, чем выходить в Лигу чемпионов и быть мальчиками для битья

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко поразмыслил о еврокубковых перспективах своей команды.

"Изначально перед Динамо в каждом сезоне стоит задача выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Других задач не было и, надеюсь, никогда не будет. Конечно, в Лигу чемпионов лучше выходить с первого места. Но с другой стороны, выходить туда и быть мальчиками для битья...

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Так, для клуба выход в Лигу чемпионов это хорошо в плане финансов, но не хотелось бы проиграть все шесть матчей и чтобы нас разнесли без шансов. Нужно быть реалистами и оценивать свои возможности. Не скажу, что на сегодняшний момент мы не готовы к Лиге чемпионов, но судя по каким-то определенным моментам иногда лучше лишний год окрепнуть, набраться опыта в Лиге Европы, наиграть состав", – сказал Бойко в эфире YouTube-канала Динамо.

Напомним, Денис в текущем сезоне провел за "бело-синих" 13 матчей, в которых пропустил 15 голов.

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