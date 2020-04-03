toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ НЕСМАЧНЫЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Франков назвал самую проблемную позицию в Динамо

06:30 119 Читати українською
Франков назвал самую проблемную позицию в Динамо
Георгий Бущан / Фото из открытых источников

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился мыслями относительно позиции голкипера в киевском Динамо.

"На мой взгляд, Бущан свой прекрасный шанс, который у него был во время группового турнира Лиги Европы, упустил. Какие у него дальнейшие перспективы? Я считаю, что пост №1 в Динамо – это достаточно серьезная проблема.

Бойко оценил уровень своих конкурентов за роль первого номера в Динамо

Потому что ни на одного из голкиперов нельзя положиться на все 100%. В этом, думаю, болельщики Динамо меня поддержат. Другое дело – назовите мне хотя бы одно звено в Динамо, где царит полный порядок", – сказал Франков в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, в октябре 2019 года основной голкипер киевлян Денис Бойко травмировался и надолго выбыл из основного состава. Первым номером команды стал Георгий Бущан, который выходил в основе Динамо почти на все матчи и после зимнего перерыва. Денису дали шанс лишь в поединке 21-го тура УПЛ против Колоса (2:0).

Лунин основной в команде будущего от каталонцев на 400 миллионов – самому старшему в этом Реале 26 лет

blog_ava
Бундеслига уменьшила возрастные ограничения для молодых игроков – за Боруссию Д может дебютировать суперталант
00:40
82
Теги
Денис Бойко Денис Бойко Георгий Бущан Георгий Бущан Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
34
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук