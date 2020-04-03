Франков назвал самую проблемную позицию в Динамо

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился мыслями относительно позиции голкипера в киевском Динамо.

"На мой взгляд, Бущан свой прекрасный шанс, который у него был во время группового турнира Лиги Европы, упустил. Какие у него дальнейшие перспективы? Я считаю, что пост №1 в Динамо – это достаточно серьезная проблема.

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Потому что ни на одного из голкиперов нельзя положиться на все 100%. В этом, думаю, болельщики Динамо меня поддержат. Другое дело – назовите мне хотя бы одно звено в Динамо, где царит полный порядок", – сказал Франков в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, в октябре 2019 года основной голкипер киевлян Денис Бойко травмировался и надолго выбыл из основного состава. Первым номером команды стал Георгий Бущан, который выходил в основе Динамо почти на все матчи и после зимнего перерыва. Денису дали шанс лишь в поединке 21-го тура УПЛ против Колоса (2:0).

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