Валлиец восстановился от очередной травмы и в общей группе готовится к финалу Лиги чемпионов. Уже 28 мая Реал в Париже сыграет против Ливерпуля.

Ливерпуль – Реал: Салах перед финалом Лиги чемпионов сделал четкое заявление по поводу своего будущего

Очевидно, Бейл серьезно рассчитывает сыграть в этом поединке. На тренировке "сливочных" он дал Карло Анчелотти понять, что готов. Гарет забил феноменальный гол в ворота, которые защищал Тибо Куртуа.

Это очень тревожные новости для болельщиков Ливерпуля. Именно дубль Гарета Бейла на Олимпийский НСК в Киеве принес Реалу победу над мерсисайдцами в финале Лиги чемпионов 2018 года.