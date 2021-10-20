"Заслуженная победа Барселоны. Они нас переиграли за счет опыта, за счет агрессивных действий при прессинге. Свидетельство этому – 18 фолов, которые они сделали, чтобы не дать нам развивать атаки. В то же время у нас было только 7. Барселона обыграла нас за счет того, что прессинговала, агрессивно действовала в атаке, мы же допускали ошибки на своей половине, которые приводили к моментам у наших ворот. Мы не смогли преодолеть барьер страха, потому так и сыграли.

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Во втором тайме мы лучше начали выходить из обороны, начали действовать спокойнее, умнее, умело избегали прессинга соперника. Но, к сожалению, у нас не хватило большей смелости, чтобы развивать и завершать атаки.

Мы хорошо сыграли без мяча, хорошо оборонялись и подстраховывали друг друга, не давали техничным игрокам действовать индивидуально и обыгрывать нас. Но выход из обороны и работа с мячом меня не удовлетворили. Заслуженная победа Барселоны. Им нужна была эта победа, потому что у них продолжается смена поколений и сейчас сложный период.

Надеюсь, что второй тайм нам добавил уверенности, что мы можем играть лучше с Барселоной и достигать результата. Замена Супряги? Я так захотел, его нужно было менять. Гармаш вышел на поле и сыграл достойно", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

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