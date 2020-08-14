Барселона – Бавария: Мюллер установил рекорд по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов

Лига Европы — 14 авг 939
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Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: підготовка до Інтера стартувала – відкрите тренування і тест на COVID-19
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Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги ЄвропиЛига Европы — 14 авг 5798
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Виллиан официально стал игроком АрсеналаАнглия — 14 авг 4706
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Барселона – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов — 14 авг 8638
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Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонівЛига чемпионов — 14 авг 7143