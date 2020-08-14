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Барселона – Бавария: Мюллер установил рекорд по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов

14 августа 23:24 - Читати українською
Барселона – Бавария: Мюллер установил рекорд по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов
Левандовски, Гнабри, Мюллер, Алькантара / Фото UEFA

Форвард Баварии теперь может себя считать настоящим ветераном турнира.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Бавария стал для Томаса Мюллера 113-м матчем в самом престижном клубном турнире, сообщает OptaJoe.

Барселона – Бавария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Таким образом 30-летний нападающий провел больше всех матчей ЛЧ среди немецких футболистов. Напомним, Томас является воспитанником Баварии, за основную команду немец выступает с 2007 года.

После первого тайма Бавария уничтожает Барсу со счетом 4:1, а Мюллер отметился дублем.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
Барселона - Бавария Лига чемпионов Бавария Бавария Рекорды Томас Томас Мюллер
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