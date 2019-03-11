Аллегри рассказал, что необходимо Ювентусу для победы над Атлетико

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против Атлетико.

"Завтра надо хорошо читать эпизоды во время игры. Дуглас Коста был почти в составе, но сегодня у него другая преграда.

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Мне до сих пор надо решить, кто завтра сыграет. Набор частей будет важен, кто знает, может, Миралем Пьянич завтра забьет, как он это сделал в Неаполе.

Атлетико выиграл 3 Лиги Европы, а также дошел до двух финалов Лиги чемпионов, это одна из самых сильных команд Европы последних лет. Завтра необходимо выложиться на полную, и мы это сделаем.

Это не игра года, ведь если мы пройдем, будут еще раунды в Лиге чемпионов. Мы думаем о том, чтобы продемонстрировать хорошую игру, потом будем беспокоиться об остатке сезона.

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В первом матче мы хорошо провели первый тайм, а затем допустили ошибки, подумав, что избежали угрозы после того, как они попали в перекладину. Надо выйти и сыграть агрессивно и с помощью наших фанов", – цитирует Аллегри официальный Twitter Ювентуса.